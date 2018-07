Lotus quer manter Grosjean na próxima temporada da F-1

Depois de ter assegurado no último sábado a permanência do venezuelano Pastor Maldonado para a próxima temporada da Fórmula 1, a Lotus trabalha agora para manter seu outro piloto, o francês Romain Grosjean. Segundo o diretor-adjunto da equipe, Federico Gastaldi, a intenção é ficar também com ele.

Grosjean foi o responsável pelos únicos oito pontos já conquistados pela Lotus na atual temporada - Maldonado está zerado. Mas está decepcionado com o baixo rendimento do carro, que o deixa longe das primeiras colocações - no ano passado, por exemplo, ele subiu seis vezes ao pódio com a equipe.

"Romain, como um piloto top, não está feliz com a temporada 2014, e o sentimento é mesmo de todos na equipe", afirmou Federico Gastaldi, lembrando que o francês já está em sua terceira temporada seguida na Lotus e faz parte da "família".

Perguntado sobre a possibilidade de renovar com Grosjean, assim como fez com Maldonado, o dirigente respondeu o seguinte. "Ainda não podemos confirmar nada, só quando os dois lados estiverem confortáveis para anunciar algo. Tudo que posso dizer é que a intenção é garantir a permanência de Romain", afirmou.