Lotus revela design inovador em seu novo carro na F-1

ENSTONE - A Lotus revelou nesta sexta-feira a primeira imagem do carro que a equipe irá utilizar nesta temporada da Fórmula 1. Poucas horas depois de anunciar que Gérard Lopez assumirá o lugar de Eric Boullier como chefe da escuderia, o time de Enstone usou a sua página no Twitter para mostrar que o modelo E22 terá um design inovador, cujo bico chama a atenção por trazer uma enorme entrada de ar em seu centro, com duas hastes formando o que parece uma espécie de tomada.

Este tipo de visual agressivo está alinhado ao fato de que a F1 ganhou um novo regulamento técnico, com a substituição dos motores V8 aspirados pelos V6 turbo, sendo que a refrigeração dos propulsores por meio do fluxo do ar nos carros vem sendo destacada como uma preocupação das equipes da categoria.

Já as cores do novo monoposto voltaram a ser predominantemente preta e dourada, como era o modelo do ano passado, com detalhes em vermelho em maior destaque nas laterais e na asa traseira. Nesta última parte do carro, por sinal, foi estampado o nome da gigante petrolífera venezuelana PDVSA, cuja chegada à Lotus se tornou possível com a contratação de Pastor Maldonado como piloto titular para 2014.

Embora tenha se apressado em revelar o seu novo carro, o que ocorreu no mesmo dia em que a McLaren apresentou oficialmente o seu modelo de 2014, a equipe baseada em Enstone não irá participar dos primeiros testes coletivos da pré-temporada da F1, marcados para acontecer na próxima semana, em Jerez de la Frontera, na Espanha. O E22 só irá para a pista na segunda bateria de testes da categoria, marcada para começar em 19 de fevereiro, no Bahrein.