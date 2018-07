Luca di Montezemolo garante Felipe Massa na Ferrari em 2012

O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, desmentiu os boatos sobre a saída do brasileiro Felipe Massa da equipe em 2012. Em má fase na temporada, o piloto ganhou o apoio do mandatário, que garantiu sua presença na equipe no Mundial de Fórmula 1 do ano que vem.

Questionado se Massa seria um dos pilotos da Ferrari em 2012, Montezemolo não hesitou. "Sim, sim. Ele tem contrato conosco para este e para o próximo ano. Não há questões sobre isso", garantiu o dirigente, em entrevista à CNN.

Os questionamentos por parte da imprensa sobre o futuro de Massa na Fórmula 1 ganharam ainda mais força com o fraco desempenho do piloto no GP da Turquia, no último domingo, quando conseguiu apenas a 11.ª colocação.

Se Massa estaria em baixa com a Ferrari, seu companheiro Fernando Alonso segue com moral com a equipe. Montezemolo ressaltou a vontade de manter o espanhol por muitos anos na escuderia. "Alonso é muito, muito forte. É um dos melhores pilotos que já vi em minha carreira, muito forte mentalmente, muito próximo da equipe, então, quero ter Alonso por muito tempo na Ferrari", concluiu.