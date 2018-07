Lucas Di Grassi mantém regularidade e lidera a Fórmula E

O brasileiro Lucas di Grassi segue na liderança da Fórmula E, categoria de monopostos que estreia este ano no calendário internacional do automobilismo. Neste sábado, na terceira prova da temporada, manteve a regularidade ao ficar com a terceira colocação da etapa de Punta del Este (Uruguai), chegando pela terceira vez ao pódio.

A prova foi vencida pelo suíço Sébastien Buemi e o pódio contou com outro brasileiro, Nelsinho Piquet, em segundo. Todos os seis primeiros colocados foram ex-pilotos da Fórmula 1: Jarno Trulli, Jaime Alguersuari e Bruno Senna. Em sétimo completou Nicolas Prost, filho do francês tetracampeão do mundo.

Com o resultado, Di Grassi chegou a 58 pontos, contra 40 de Buemi e do britânico Sam Bird. Prost é o quarto, com 24, enquanto Nelsinho aparece em quinto, com 22. O piloto da equipe Sport ABT já havia vencido em Pequim (China) e sido segundo colocado no circuito de Putrajaya, capital administrativa da Malásia.

"Três pódios em três corridas não é nada mal, vamos tentar manter essa média; claro que a meta é vencer sempre, mas vamos trabalhar para melhorar o carro, especialmente nos treinos classificatórios", comentou Di Grassi. A próxima prova da temporada é em 10 de janeiro, em Buenos Aires.