Lucas Di Grassi vence etapa de Berlim e assume vice-liderança da Fórmula E

Em um momento decisivo da temporada da Fórmula E, o brasileiro Lucas Di Grassi, da equipe Audi, venceu a etapa de Berlim, na Alemanha, disputada neste sábado, conquistou seu segundo triunfo na temporada e subiu para a vice-liderança do campeonato.

O suíço Sebastien Buemi, que havia feito a pole, conquistou seu primeiro pódio da temporada ao terminar na segunda posição, 1,8s atrás de Di Grassi. O francês Jean-Eric Vergne fez uma notável corrida de recuperação e chegou na terceira posição para completar o pódio.

Para vencer, Di Grassi, que largou em terceiro, foi corajoso e arrojado. Ele atacou Stoffel Vandoorne e, depois, tomou a liderança de Buemi na curva 6. Administrou muito bem a vantagem na ponta e venceu com propriedade no circuito alemão. Foi a segunda vitória consecutiva da Audi na Alemanha, já que Daniel Abt triunfou em 2017/2018, e a décima de Di Grassi na Fórmula E.

O português Antonio Felix da Costa, da BMW, foi o quarto colocado, à frente do belga Stoffel Vandoorne. Parceiro de Di Grassi, Daniel Abt foi o sexto. Os britânicos Alexander Sims, Oliver Rowland e Sam Bird e o alemão Pascal Wehrlein completaram os dez primeiros.

Terceiro colocado na última corrida, em Mônaco, Felipe Massa largou na 19ª posição e, depois de uma corrida discreta, conseguiu subir alguns degraus na relargada para até terminar em 15º. O britânico Alex Lynn e o alemão André Lotterer, este que briga pelos primeiros lugares no campeonato, tiveram problemas em seus carros e abandonaram a prova.

Jean-Eric Vergne é o atual líder do campeonato. Faltando três corridas para o final da temporada, o francês, com os 15 pontos conquistados pelo terceiro lugar em Berlim, soma 102 pontos, seis a mais que Di Grassi, que ultrapassou o alemão André Lotterer, agora no terceiro posto, com 86.

A próxima etapa da Fórmula E está marcada para o dia 22 de junho, em Berna, na Suíça. Depois disso, o campeonato terá provas em Nova York, palco das duas últimas corridas do calendário, marcadas para os dias 13 e 14 de julho.