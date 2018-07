Luciano Burti fica com a pole position da Stock Car em Ribeirão Preto

Por apenas um milésimo de segundo, o piloto Luciano Burti conseguiu a pole position na terceira etapa da temporada da Stock Car, no circuito de rua de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. No treino de classificação realizado na tarde deste sábado, ele cravou sua melhor volta em 1min08s434, superando Cacá Bueno, que fez 1min08s435 e ficou com a segunda colocação do grid.

"De certo modo, a pole numa pista destas é a mais importante, porque é preciso chegar aos limites do carro e do piloto. Você pode ser herói ou vilão, tudo muito apertado", comemorou Burti, que já esteve na Fórmula 1 e conseguiu a terceira pole position em sua carreira na Stock Car. "Mesmo largando na frente, será uma prova difícil, porque cada curva é um desafio."

Por ser um circuito de rua, as três sessões de treinos livres e as duas tomadas classificatórias foram realizadas todas neste sábado. E os pilotos enfrentaram muitas dificuldades, com o forte calor (32ºC) e uma pista de pequenas dimensões que não permite deslizes. Esse cenário, inclusive, projeta poucas ultrapassagens na corrida deste domingo, cuja largada será às 11 horas.

Líder do campeonato, depois da vitória conquistada em Curitiba e do quarto lugar em São Paulo, Thiago Camilo não teve um bom resultado no treino de classificação deste sábado e vai largar apenas na 10ª posição. Já Max Wilson, que é o atual campeão da categoria, conseguiu a sexta colocação no grid da etapa de Ribeirão Preto.

Outro destaque do dia no circuito de Ribeirão Preto foi a homenagem ao piloto paulista Gustavo Sondermann, morto num acidente em Interlagos, duas semanas atrás, em São Paulo, durante etapa da Copa Montana, uma categoria de acesso da Stock Car. Todos os pilotos utilizaram uma camiseta branca com a imagem de Sondermann e o número 4 com o qual ele competia.