Luiz Razia fecha com Marussia e estará na Fórmula 1 em 2013

SÃO PAULO - O Brasil terá ao menos dois representantes na temporada 2013 da Fórmula 1. Além de Felipe Massa na Ferrari, o País também contará com Luiz Razia, que foi contratado pela Marussia e fará neste ano a sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial.

O contrato de Razia com a Marussia está assinado desde terça-feira e o acerto foi confirmado pela assessoria de imprensa do piloto. O brasileiro está na Inglaterra, onde será feito o anúncio oficial da sua contratação nesta sexta-feira. Por isso, ele ainda não pôde conceder entrevistas para comentar o acerto e os detalhes do contrato também não foram revelados.

Razia vai ocupar a vaga do alemão Timo Glock, que rescindiu recentemente o seu contrato com a Marussia. Assim, a equipe terá uma dupla de estreantes na temporada 2013 da Fórmula 1, pois o britânico Max Chilton, anunciado anteriormente, nunca correu na principal categoria do automobilismo mundial.

O brasileiro, de 23 anos, já tem investidores europeus para ajudar a bancar sua presença na Fórmula 1. Agora busca também parceiros brasileiros. Razia teve uma experiência anterior na Marussia. Em 2010, quando a equipe ainda se chamava Virgin, ele foi piloto de testes da equipe e teve um bom relacionamento com todos. Posteriormente, exerceu a mesma função na Caterham em 2011 (na época, a equipe usava o nome da Lotus). Além disso, no ano passado foi vice-campeão da GP2.

Com a definição do futuro de Razia, restam apenas três vagas oficialmente abertas para a temporada 2012 da Fórmula 1: uma na Caterham e duas na Force India - uma delas, porém, seria do britânico Paul di Resta. Após deixar a Williams, o brasileiro Bruno Senna luta para ficar com uma delas.