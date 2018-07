Magnussen cobra uma definição da McLaren para 2015

Com o espanhol Fernando Alonso sendo especulado como possível integrante da McLaren na próxima temporada da Fórmula 1, o dinamarquês Kevin Magnussen contou nesta quinta-feira, em São Paulo, ainda não ter recebido nenhum comunicado da equipe sobre sua continuidade. O piloto de 22 anos pode ser preterido dentro da escuderia pela permanência do inglês Jenson Button, campeão mundial em 2009, e demonstrou estar descontente com a indefinição.

Em entrevista coletiva em Interlagos, onde disputará o GP do Brasil no domingo, o dinamarquês revelou que, a duas corridas do fim da atual temporada, não tem aviso algum sobre como será o próximo ano na McLaren. "Eles (dirigentes da equipe) não estão fazendo isso para me incomodar. Devem ter alguma razão", comentou Magnussen. "Posso apenas esperar e ver o que acontece. Eu não estou pensando em nada diferente e planejo o próximo ano como se estivesse na McLaren. É para isso que estou trabalhando", disse.

O filho do ex-piloto Jan Magnussen estreou na categoria neste ano e logo na primeira prova, na Austrália, conquistou o segundo lugar. O rendimento, porém, não se manteve ao longo do ano, quando ficou seis provas sem pontuar. Assim, o jovem dinamarquês é apenas o 10º colocado na classificação entre os pilotos. "Tenho aprendido bastante neste ano. Tenho evoluído em muitos aspectos e, com certeza, tenho muito mais potencial do que no começo do ano", destacou.