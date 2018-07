Magnussen mira recuperação a partir do GP da Bélgica Em sua temporada de estreia na Fórmula 1, o dinamarquês Kevin Magunssen teve um início promissor, com a segunda colocação no GP da Austrália, que abriu o campeonato, mas depois não conseguiu manter o rendimento, tanto que ocupa apenas a décima colocação no Mundial de Pilotos. Por isso, ele se lembrou dos seus resultados em outras categorias no circuito de Spa-Francorchamps para se inspirar em busca de um bom resultado no GP da Bélgica.