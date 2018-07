'Mais confiante', Fernando Alonso prevê Ferrari forte em 2013

MADONNA DI CAMPIGLIO - Depois de voltar a perder a disputa por um título mundial para o alemão Sebastian Vettel, Fernando Alonso afirmou nesta quinta-feira, durante evento anual de inverno da Ferrari, em Madonna di Campiglio, na Itália, que está "muito mais confiante" de que em 2013 a Ferrari estará mais forte do que nas últimas temporadas na Fórmula 1.

O piloto espanhol acredita que as novas reestruturações promovidas pela escuderia serão decisivas para dar a ele e ao brasileiro Felipe Massa um carro mais competitivo do que o de outros anos. Entre as mudanças, o time apostou no desenvolvimento do seu novo modelo no túnel de vento da extinta equipe Toyota, em Colônia, na Alemanha, deixando de lado a estrutura que usava em Maranello para desenvolvimento aerodinâmico do seu carro até que a mesma seja reconstruída e seja colocada novamente à disposição a partir de agosto.

"Estou mais confiante, sem dúvidas. As regras continuam mais ou menos como no ano passado em termos aerodinâmicos. Podemos ser mais rápidos ou mais lentos que os outros, mas nada na casa de 1 segundo e meio ou 2 segundos como foi no ano passado. Talvez seja impossível ser pior que o ano passado, então estou muito confiante", afirmou o piloto, ao lembrar do início da temporada de 2012, quando a Ferrari saiu bem atrás da Red Bull e da própria McLaren em termos de desempenho, antes de reagir ao longo da temporada.

A chegada do experiente piloto Pedro de la Rosa, de 41 anos, para trabalhar diretamente no simulador da Ferrari, em contratação anunciada na última quarta-feira pela escuderia, também deixa Alonso ainda mais confiante de que o carro será realmente forte já a partir das primeiras corridas deste Mundial de F1, que começará em março, com o GP da Austrália.

"A ajuda de Pedro será muito positiva. Sua experiência pode nos ajudar muito, sobretudo no simulador, porque necessitamos de alguma ajuda neste sentido. Pedro ficou livre repentinamente (após pilotar pela Hispania na temporada passada) e agora poderemos contar com ele", comemorou o espanhol, em entrevista coletiva.

Alonso ainda enfatizou que a Ferrari não evoluiu apenas na questão do desenvolvimento do túnel de vento para esta temporada e exaltou a reorganização interna promovida pela equipe, que dividiu dois grupos de profissionais diferentes, um para desenvolver o carro de 2013 e outro para o de 2014, quando o regulamento da F1 terá mudanças substanciais. "Mudamos muita coisa não só no túnel de vento. Temos o reforço de novos membros na equipe, confiamos em nosso departamento técnico e em nossos líderes e chefes", ressaltou.