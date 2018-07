Mais maduro, Hamilton diz viver a sua melhor temporada na F-1

Perto de conquistar o bicampeonato na Fórmula 1, Lewis Hamilton vive a melhor fase de sua carreira. O inglês vem demonstrando a cada corrida neste ano, principalmente na segunda metade do campeonato, que aprendeu com os erros do passado, ganhou maturidade e tem feito tudo para merecer o segundo título na categoria mais importante do automobilismo mundial.

"Com certeza é o melhor ano da minha carreira", admitiu o piloto da Mercedes, de 29 anos. "Eu cresci nos últimos anos. Utilizei mais os meus recursos e fui amadurecendo e me aperfeiçoando como piloto, tanto dentro quanto fora da pista. Me sinto mais maduro. Os resultados que temos apresentado neste ano também se deve aos 21 anos em que neste negócio".

Os resultados de Hamilton se destacam mesmo em comparação com Nico Rosberg, seu companheiro de equipe e único rival na briga pelo título. O alemão chegou em primeiro em quatro corridas neste ano, menos da metade das 10 provas vencidas pelo inglês. Hamilton acumula cinco vitórias seguidas neste segundo semestre.

A grande sequência atesta a evolução do piloto, que não exibiu performance tão elevada nem mesmo em 2008, quando foi campeão - venceu cinco GPs durante toda a temporada. "Estou evoluindo constantemente", afirmou o piloto, que deu suas primeiras aceleradas, no kart, aos oito anos de idade.

A atual postura de Hamilton dentro e fora das pistas contrasta com o piloto que venceu o Mundial de Fórmula 1 em 2008 de forma precoce, logo em seu segundo ano na categoria. Naquele ano e nas temporadas seguintes, o piloto era conhecido pelos erros cometidos na pista quando estava sob pressão.

A irregularidade gerou polêmicas, como a que aconteceu em 2011, com Felipe Massa. Uma série de atritos nas pistas ganhou manchetes, aquecidas por declarações intempestivas do então piloto da McLaren no paddock. Diante de uma punição da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), por conta de atitudes imprudentes no traçado, insinuou que estava sendo alvo de racismo.

Em uma nova equipe desde o início de 2013, Hamilton vem mostrando maturidade e crescimento em termos de performance. "Eu sempre fui rápido. Mas com certeza temos um carro absolutamente incrível. E temos um time também muito bom, com o qual posso trabalhar junto", disse o inglês, ao compartilhar seu sucesso atual com a Mercedes.

Agora Hamilton quer coroar esta parceria bem-sucedida com seu segundo troféu na Fórmula 1. "Estou sonhando com isso há muitos anos. Vou dar tudo que puder para alcançar este objetivo".