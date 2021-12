Mais perto do título da Stock Car, Casagrande diz que não tem nada decidido e mantém os pés no chão

Ansioso e aliviado. Esses são os sentimentos de Gabriel Casagrande antes e depois de fazer a pole position em Interlagos neste sábado, 11, e ficar ainda mais perto do seu primeiro título da Stock Car. O primeiro lugar na classificatória rendeu mais dois pontos ao líder do campeonato, que vai à Super Final deste domingo, 12, com 27 pontos de vantagem para o vice-líder, Daniel Serra.

Além da primeira posição no grid e os dois pontos a mais, com a pole, Casagrande também eliminou Thiago Camilo da disputa pelo título da temporada, que precisava dos pontos da classificação para se manter na briga. O experiente piloto da Ipiranga até tentou, mas ficou em 2º lugar após ótima volta de Casagrande no Q3.

Leia Também Gabriel Casagrande leva a pole position da Super Final da Stock Car em Interlagos

“Eu sabia que o Thiago ia vir correndo muito pra conseguir se manter na briga, então estava um pouco ansioso antes da classificação”, confessou o líder do campeonato. “Estou muito feliz agora, aliviado por ter tirado um concorrente da disputa e aberto mais dois pontos da vice-liderança do Daniel”.

Apesar da grande vantagem, o piloto disse que com as duas corridas de amanhã ainda há muita coisa pela frente, onde está tudo em aberto, buscando manter os pés no chão. Porém, a cautela não impede ele de comemorar o resultado. "Eu vim construindo o campeonato ao longo do ano, hoje foi só mais um tijolo que a gente colocou, foram dois pontos valiosíssimos e que com certeza vão me ajudar na busca pelo título”, afirmou.

A pole deste sábado foi apenas a segunda de Casagrande no ano, e coincidentemente ou não, a outra também foi conquistada em Interlagos. Na segunda etapa da temporada, o piloto não só conquistou a primeira colocação no grid de largada, como também venceu uma das corridas. Resultado que ele espera repetir neste domingo para se sagrar campeão pela primeira vez na categoria.

“Eu gosto demais do autódromo (Interlagos), gosto demais do ambiente, esse lugar aqui já viveu tantas coisas boas, espero que amanhã seja um capítulo dessa história que eu possa marcar o meu nome”, contou.

O Estadão transmite todas as emoções da Super Final da Stock Car Pro Series 2021, neste domingo, 12, em Interlagos, a partir de 13h40.