Mais rápido, Vettel está preocupado com câmbio e espera lutar pela pole

O alemão Sebastian Vettel foi o piloto mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira para o GP da Áustria, mas nem tudo o que aconteceu no Red Bull Ring, em Spielberg, deixou o piloto da Ferrari. Afinal, ele teve problemas com o câmbio do seu carro nas duas atividades do dia - inclusive ficou de fora de quase todo o primeiro treino por causa disso. Por isso, destacou a necessidade da equipe entender o que ocorreu para que não se repita no restante do fim de semana.

"Na sessão da tarde, tivemos um problema com a caixa de câmbio, com um dos sensores indo para o modo de alerta, e tivemos que desacelerar. Obviamente agora nós vamos ter que dar uma olhada nisso. Não sabemos qual é o problema ainda, mas parece não estar relacionado com a que tivemos esta manhã. É sempre melhor se isso acontece nos treinos livres do que no treino de classificação ou na corrida, mas temos de olhar para isso e nos certificarmos que não vai acontecer novamente", disse.

Mais rápido do segundo treino livre e do dia com a marca de 1min09s600, sendo apenas 0s011 mais rápido do que o alemão Nico Rosberg, Vettel ficou satisfeito com o rendimento da Ferrari nesta sexta-feira. Assim, ele espera uma disputa acirrada com os carros da Mercedes no treino de classificação deste sábado no circuito de Spielberg.

"Em termos de sentimento com a pista, a volta é curta e você só precisa entrar no ritmo. Infelizmente nós não conseguimos dar tantas voltas como queríamos, mas isso é o que é. Em geral, o ritmo parece bom, nós coletamos um monte de informações nesta sessão, o que é bom. Sabemos que temos um bom carro e achamos que somos competitivos, vamos ver o que acontece durante a noite. Temos que nos certificar de que ficaremos no ritmo da Mercedes, tanto quanto pudermos. Deve ser um treino de classificação interessante amanhã", afirmou.