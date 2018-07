Mais rápido do dia, Nasr diz que já se sente 'confortável' na Sauber

São apenas os primeiros testes da temporada, mas o início de ano na Sauber parece promissor. Depois de andar em segundo nos dois primeiros dias em Jerez de la Frontera, a equipe fez o melhor tempo desta terça-feira. E o responsável pelo feito foi o brasileiro Felipe Nasr, que estreia como piloto titular na Fórmula 1.

Piloto de testes da Williams no ano passado, ele pilotou pela Sauber pela primeira vez na segunda-feira e, nesta terça, já deixou para trás carros de outras sete equipes nos treinos coletivos de Jerez de la Frontera, na Espanha.

"Foi mais um dia positivo. Nós rodamos muitos quilômetros e fomos capazes de obter uma melhor compreensão do carro. No conjunto, foram dois dias muito positivos. Estou feliz que já me sinto confortável no novo ambiente e estou feliz de verdade com tudo o que eu tenho visto até agora com a equipe", comentou o brasileiro.