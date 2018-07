Mais rápido em Jerez, Heidfeld fica perto de efetivação na Lotus Renault

JEREZ DE LA FRONTERA - Nem Nick Heidfeld poderia prever uma estreia melhor na Lotus Renault. Testando o carro pela primeira vez neste sábado em Jerez de la Frontera, na Espanha, o alemão foi o mais rápido nos treinos coletivos e praticamente se garantiu como substituto de Robert Kubica no cockpit da escuderia.

Há dois dias, o chefe de equipe da Lotus Renault, Eric Boullier, havia afirmado que, se Heidfeld fosse bem em Jerez, seria efetivado. "Nick está aqui para ser avaliado. Assim que tivermos terminado nossa avaliação dele, se estivermos felizes com o trabalho dele, então nós o mantemos", afirmou na ocasião, em entrevista ao site da revista Autosport.

Depois de dar 86 voltas no circuito espanhol, Heidfeld ficou com o melhor tempo do dia: 1min20s361, mais de um décimo mais rápido que Fernando Alonso, o segundo mais veloz. O alemão mostrou intimidade com os pneus Pirelli, nova fornecedora da Fórmula 1, para quem testou durante boa parte do ano passado.

O alemão comemorou o bom desempenho em Jerez. "Eu realmente aproveitei este dia. Foi divertido dirigir o carro, embora, obviamente, leve tempo para se acostumar com as coisas quando é a sua primeira vez com o carro e com a nova equipe. Nós tivemos um dia bom, sem muitos problemas, e felizmente todas as mudanças que fizemos para o carro foram na direção certa e tudo melhorou", relatou Heidfeld.

O piloto, porém, preferiu não se impressionar com o fato de ter feito a volta mais rápida do dia. "Em termos de tempos por volta, é muito difícil para mim comparar com outros times, uma vez que não sabemos o nível de combustível ou o que eles estavam fazendo. Minhas primeiras impressões do carro foram positivas", afirmou o alemão.

Com Heidfeld cada vez mais perto de ser confirmado como substituto de Robert Kubica, Bruno Senna deverá mesmo se manter como piloto de testes da escuderia. O russo Vitaly Petrov é o outro titular da Lotus Renault.

Veja também:

Heidfeld lidera testes em Jerez