Mais rápido em Jerez, Rubinho elogia nova Willians

"Completamos alguns trechos longos de corrida hoje e testamos algumas coisas diferentes no carro. Pela manhã, pude testar pela primeira vez com jogos de pneus novos e tivemos alguns bons momentos. O carro teve o desempenho como esperávamos, por isso estou feliz. Estamos no caminho certo", afirmou Barrichello.

De acordo com o piloto brasileiro, porém, o domingo não foi perfeito para a equipe. "O dia teve alguns pequenos problemas, mas nós estamos na direção certa e isso é importante para começar a dar quilometragem para o carro", explicou.

O diretor técnico da Williams, Sam Michael, gostou do resultado do carro. "Nada iria nos impedir de fazer menos de 100 voltas hoje. Rubens estava tentando vários acertos com o pneu Pirelli, alguns deram certos, outros não. Recolhemos alguns dados também do pneu intermediário e de chuva. No próximo teste estaremos com o KERS de volta no carro", contou.

A Fórmula 1 volta a se reunir entre os dias 18 e 21 de fevereiro para os últimos testes coletivos antes do início da temporada. O campeonato começa em 6 de março, com o GP do Bahrein.