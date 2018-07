Mais rápido, Vettel exalta consistência da Red Bull

"Devo dizer que foi um dia muito bom para nós. Com certeza, uma das coisas a se olhar é a tabela de tempos, mas isso não é o mais importante hoje. Claro que é bom saber que você está na ponta, mas devo dizer que foi um ótimo dia considerando que foi o primeiro da temporada. Não tivemos qualquer tipo de problema, nenhum grande drama, então foi um dia muito calmo. Cumprimos a nossa programação, então estou feliz com isso", disse.

Vettel também ficou satisfeito com o rendimento dos pneus Pirelli. A situação era uma incógnita para os pilotos e equipes porque os testes da pré-temporada foram realizados com temperaturas baixas na Espanha, ao contrário do que aconteceu nesta sexta no circuito de Melbourne.

"Acho que foi melhor do que nos testes. Nós meio que esperávamos isso, porque é um circuito bastante diferente, mas o pneu mais macio (supermacio) com certeza não dura tanto tempo", disse. "Para o treino de classificação, todas as ações vão acontecer o com o supermacio", completou.

Porém, Vettel preferiu ser cauteloso ao lembrar que existe possibilidade de chuva no restante do fim de semana do GP da Austrália. "Precisamos estar cientes de que as condições (climáticas) devem mudar", comentou.