Mais rápido, Webber avalia o dia como 'positivo'

O fim de semana começou bem para o líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. O australiano Mark Webber, da Red Bull, conseguiu na madrugada desta sexta-feira (pelo horário de Brasília) o melhor tempo no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prêmio da Coreia do Sul.

Webber terminou em sétimo lugar a primeira sessão, marcada pela cautela dos pilotos para reconhecer o circuito recém-inaugurado de Yeongam. Na segunda, em que todos baixaram seus tempos com relação à primeira prática, Webber pisou mais forte e foi o único a andar na casa de 1min37s.

"Foi um dia positivo e o carro funcionou bem. Havia muita informação a recolher e fizemos isso com sucesso. Estamos otimistas com o desempenho de hoje [sexta] e agora estamos focados na preparação para amanhã [sábado]", disse Webber, referindo-se ao treino oficial para o grid de largada.

No segundo treino livre, mais significativo em termos de comparação de tempos, Webber foi seguido de perto por todos seus concorrentes ao título da temporada. O ferrarista Fernando Alonso foi o segundo colocado, Lewis Hamilton, o terceiro, Jenson Button, o quinto, e Sebastian Vettel, o sétimo.

O terceiro treino livre será realizado à meia-noite desta sexta para o sábado (pelo horário de Brasília), e a tomada de tempos para o grid de largada, às 3h de sábado.