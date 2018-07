Mais rápidos do dia, Rosberg e Hamilton aprovam desempenho da Mercedes Lewis Hamilton e Nico Rosberg mantiveram o roteiro nesta sexta-feira ao dominarem com tranquilidade os treinos do GP da Espanha, em Barcelona. A única novidade foi o desempenho ligeiramente superior do alemão, o mais rápido do dia. Hamilton ficou em segundo, porém foi mais consistente ao longo das duas sessões.