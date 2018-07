Mais rápidos, Rosberg e Hamilton cobram evolução da Mercedes

A Mercedes fez os dois melhores tempos do primeiro dia de treinos livres do GP do Bahrein, nesta sexta-feira, em Sakhir, mas tanto Nico Rosberg quanto Lewis Hamilton ainda não estão satisfeitos. Após a atividade, os dois avaliaram que o carro precisa de melhor ritmo de corrida, porque a Ferrari está cada vez mais próxima.

"Nas voltas de classificação, a gente parece mais rápidos (que a Ferrari), mas no ritmo de corrida eles estão realmente fortes. Então nós temos muito a trabalhar esta noite para encontrar o melhor ajuste. Os treinos de classificação serão importantes, assim como vimos nas últimas corridas", comentou Nico Rosberg, mais rápido dos treinos livres à tarde.

Segundo colocado da sessão e do dia, depois de ficar fora dos 10 melhores da manhã (assim como seu companheiro de equipe), Lewis Hamilton acredita que o dia foi proveitoso para a Mercedes. "Tivemos um bom dia em termos de tempo de pista e entendimento dos pneus. Trabalhar em voltas de corrida é nossa prioridade. Temos que trabalhar para conseguir ganhar um pouco mais de tempo", opina o britânico.