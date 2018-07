Maldonado diz ser impossível pilotar carro da Williams Eliminado na primeira parte do treino de classificação do GP da Austrália, que teve as duas últimas partes adiada por causa da chuva, Pastor Maldonado não escondeu o seu descontentamento com o carro da Williams. Após garantir apenas o 17º lugar no grid de largada, o venezuelano avaliou que a equipe deu um passo para atrás no início desta temporada e está com um carro difícil de pilotar.