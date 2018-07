Maldonado espera garantir uma vaga na Fórmula 1

Apontado como provável companheiro do brasileiro Rubens Barrichello na equipe Williams para a próxima temporada, o piloto venezuelano Pastor Maldonado aguarda a confirmação de sua entrada na Fórmula 1. Levando o dinheiro de um grande patrocinador e o título da GP2 no currículo, ele tem grandes chances de conseguir a vaga e não esconde a ansiedade.

Nos últimos dois dias, durante os testes para pilotos novatos na Fórmula 1, em Abu Dabi, Maldonado trabalhou com a Hispania na terça-feira e com a Williams na quarta - fez tempos bem modestos com as duas equipes, longe dos primeiros colocados. Mas, segundo ele, foi importante para conseguir bastante "milhagem" na categoria.

"Minha missão nesses dias é aprender o máximo que for possível. Para um novato, é sempre muito difícil chegar à Fórmula 1", afirmou Maldonado, que sonha com a entrada na categoria. "Estou trabalhando muito duro para estar aqui. Tenho bons resultados e acredito estar pronto para dar esse salto. Seria natural depois do título da GP2."

Aos 25 anos, Maldonado foi campeão da GP2 nesta temporada. Apesar dos rumores cada vez mais fortes no paddock, ele garantiu nesta quinta-feira que ainda não é piloto da Williams. Mas reconheceu também que seu futuro é na Fórmula 1. "É, logicamente, o próximo passo na minha carreira", explicou o venezuelano.