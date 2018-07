Maldonado lidera 1.º treino livre da F1 em Valência

Vettel e Webber, porém, estiveram muito próximos de Maldonado e andaram praticamente juntos ao marcarem 1min40s973 e 1min40s984, enquanto o inglês Jenson Button, da McLaren, foi o quarto colocado ao cronometrar 1min40s994.

Já a quinta colocação ficou com o espanhol Fernando Alonso, que cravou 1min41s065 e foi mais de um segundo mais rápido do que o seu companheiro de Ferrari, Felipe Massa, que foi apenas o 14.º ao marcar 1min42s109.

E, se Maldonado brilhou nesta primeira sessão no circuito de rua de Valência, o escocês Paul Di Resta, da Force India, também surpreendeu ao conquistar o sexto melhor tempo (1min41s105). Desta forma, ele deixou logo trás dele o alemão Michael Schumacher, da Mercedes, e o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, respectivos sétimo e oitavo colocados.

O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, e o finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, completaram o grupo dos dez mais bem posicionados deste primeiro treino livre em Valência, que não contou com a presença de Bruno Senna, da Williams. O brasileiro foi substituído nesta sessão pelo finlandês Valtteri Bottas, piloto de testes que ficou com a 16.ª colocação, logo atrás de Jules Bianchi, da Force India. O francês, por sua vez, assumiu o volante do titular Nico Hulkenberg neste treino.

A segunda sessão livre do GP da Europa está marcada para começar às 9 horas (de Brasília) desta sexta-feira. Neste mesmo horário acontecerá o treino que definirá o grid de largada, no sábado, assim como a corrida de domingo.

Confira a classificação do primeiro treino livre do GP da Europa:

1.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min40s890

2.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min40s973

3.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min40s984

4.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min40s994

5.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min41s065

6.º Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min41s105

7.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min41s117

8.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min41s158

9.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min41s182

10.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min41s620

11.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min41s784

12.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min41s838

13.º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min41s861

14.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min42s109

15.º Jules Bianchi (FRA/Force India), 1min42s175

16.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min42s299

17.º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min42s442

18.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min42s758

19.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min42s777

20.º Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min43s209

21.º Charles Pic (FRA/Marussia), 1min44s173

22.º Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min44s996

23.º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min45s120

24.º Timo Glock (ALE/Marussia), 1min45s338