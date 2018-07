Maldonado surpreende e lidera testes em Barcelona

BARCELONA - O terceiro dia de testes da Fórmula 1 no circuito da Catalunha, em Barcelona, foi marcado por uma zebra. Nesta quinta-feira, o venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, roubou a cena e cravou o melhor tempo do dia, superando em quase 1 segundo o alemão Michael Schumacher.

Maldonado marcou 1min22s391, diante do 1min23s384 de Schumacher, surpreendendo os demais pilotos. Estreante em 2011, o venezuelano foi apenas o 19º colocado geral na temporada passada, enquanto a Williams ficou somente com o nono lugar no Mundial de Construtores.

O piloto da Venezuela deixou para trás ainda o japonês Kamui Kobayashi e o inglês Jenson Button, vice-campeão em 2011. Button, da McLaren, registrou 1min23s918 e superou o australiano Mark Webber, sexto colocado, e o brasileiro Felipe Massa, sétimo.

Único brasileiro na pista, Massa enfrentou dificuldades mecânicas durante a sessão desta quinta. Mas não deixou de completar 84 voltas no circuito catalão. No final, sua Ferrari parou no final da reta dos boxes e causou uma bandeira vermelha.

Outra surpresa do dia foi o francês Jean-Eric Vergne. O piloto da Toro Rosso foi o quinto mais rápido do dia. Já o alemão Timo Glock foi o nono e penúltimo colocado, ao comandar o modelo 2011 da Marussia, ex-Virgin. Esta sessão de testes em Barcelona será finalizada nesta sexta-feira.

Confira os tempos dos testes desta quinta-feira:

1.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min22s391, 106 voltas

2.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min23s384, 127

3.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min23s582, 99

4.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min23s918, 114

5.º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min24s433, 78

6.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min24s771, 97

7.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min24s771, 84

8.º - Paul di Resta (ESC/Force India), 1min25s646, 83

9.º - Timo Glock (ALE/Marussia), 1min26s173, 108

10.º - Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min26s448, 70