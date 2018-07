Maldonado vai estrear carro da Williams em Barcelona

GROVE - A Williams anunciou nesta sexta-feira que o venezuelano Pastor Maldonado será o responsável por estrear o FW35 - carro da equipe para o campeonato de 2013 da Fórmula 1 - no próximo período de testes coletivos da pré-temporada, que será realizado a partir da próxima terça-feira no circuito de Barcelona, na Espanha. A apresentação do carro será feita também na pista da Catalunha, momentos antes do início dos testes.

Maldonado, que disputará a sua terceira temporada na Williams e no ano passado venceu o GP da Espanha, vai participar do primeiro dos quatro dias de testes. Na quarta-feira, o finlandês Valtteri Bottas, que fará a sua temporada de estreia na Fórmula 1, pilotará o carro da equipe. Na quinta e sexta-feira, cada um vai guiar o FW35 em um período do dia.

A equipe de Grove terminou o Mundial de Construtores do ano passado da Fórmula 1 na oitava colocação e é a única escuderia que ainda não apresentou o seu carro de 2013. Assim, nas primeiras sessões de testes do ano, em Jerez, na Espanha, a Williams utilizou uma versão atualizada do carro da última temporada.

A sessão de testes em Barcelona é a segunda das três programadas para a pré-temporada da Fórmula 1. A última também vai acontecer em Barcelona entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março. O campeonato será aberto duas semanas depois, no dia 17 de março, com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne.