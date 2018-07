Maldonado volta a liderar em Barcelona; Massa supera Bottas

O venezuelano Pastor Maldonado voltou a liderar os testes da Fórmula 1, neste sábado, no terceiro dia de atividades em Barcelona, na Espanha. O piloto da Lotus, que já havia sido o mais rápido na quinta-feira, deixou para trás o holandês Max Verstappen, da Toro Rosso, e o inglês Lewis Hamilton, atual campeão da Fórmula 1, da equipe Mercedes.

Verstappen foi o mais rápido no período da manhã, com o tempo de 1min24s739. Mas Maldonado foi ainda melhor à tarde ao anotar 1min24s348 no circuito catalão. O sueco Marcus Ericsson, da Sauber, foi o quarto mais veloz do dia, apesar de ter ficado quase toda a manhã nos boxes por conta de falhas na caixa de câmbio.

No quinto posto do dia, o Sebastian Vettel deu um susto na Ferrari neste sábado ao errar na pista e parar na caixa de brita na curva 4. Seu carro precisou ser guinchado. Antes disso, o alemão há havia superado a marca de 100 voltas no traçado, com desempenho regular.

A Williams foi representada pelos dois pilotos neste sábado, embora a programação inicial tivesse definido que somente Felipe Massa fosse para a pista neste dia - ele só revezaria com o finlandês Valtteri Bottas no domingo.

O brasileiro entrou no traçado no período da manhã e marcou o melhor tempo do time do dia, com 1min26s912. A marca, contudo, foi mais de dois segundos superior a de sexta-feira (1min24s672). À tarde, Bottas anotou o penúltimo tempo do dia, com 1min27s556.

O finlandês só não foi pior que o inglês Jenson Button, da McLaren. Ainda sem convencer nesta pré-temporada, a equipe com motores Honda registrou o tempo de 1min29s151, quase cinco segundos acima da marca de Pastor Maldonado, o melhor do dia. Assim como acontecera com Fernando Alonso nesta semana, Button também teve problemas com o MGU-K, um dos componentes do sistema de recuperação de energia da unidade de potência.

Os pilotos voltam ao traçado espanhol neste domingo para o quarto e último dia desta segunda bateria de testes da pré-temporada da Fórmula 1. Barcelona também vai sediar a terceira e última bateria de treinos, a partir do dia 26 de fevereiro. O campeonato começará em 15 de março, com a disputa do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.

Confira a classificação dos testes deste sábado:

1) Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 1min24s348

2) Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), 1min24s739

3) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min26s076

4) Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min26s340

5) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min26s407

6) Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), 1min26s589

7) Felipe Massa (BRA/Williams), 1min26s912

8) Pascal Wehrlein (ALE/Force India), 1min27s333

9) Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min27s556

10) Jenson Button (ING/McLaren), 1min29s151