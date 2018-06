Mallya deixa cargo de diretor, mas segue como chefe da Force India na F-1

A Force India anunciou nesta quinta-feira uma mudança entre os seus gestores. O empresário Vijay Mallya deixou o cargo de diretor da equipe de Fórmula 1, mas permanecerá sendo o seu chefe, além de se manter como um dos seus acionistas.

Empresário indiano, Mallya fez parte do consórcio que adquiriu a equipe Spyker em 2007. Para o ano seguinte, então, o time foi renomeado como Force India. E, desde então, tem apresentado evolução constante na Fórmula 1, tendo finalizado as últimas duas edições do Mundial de Construtores na quarta colocação.

Mesmo tendo deixado a função de diretor da Force India, Mallya permanecerá sendo figura importante na equipe, tanto que continua como seu chefe e um dos proprietários, junto com Subrata Roy e a família Mol.

A Force India está em sexto lugar no campeonato de construtores com 26 pontos, após seis provas disputadas. O seu melhor resultado em 2018 foi a terceira posição conquistada no GP do Azerbaijão.