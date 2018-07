Maluhy surpreende e vence etapa da Stock Car

Em um corrida repleta de reviravoltas, Felipe Maluhy (Officer ProGP) surpreendeu neste domingo e venceu a etapa do Rio de Janeiro da Stock Car, a quarta da temporada, disputada no autódromo de Jacarepaguá.

Maluhy completou as 35 voltas em 50min46s149, pouco mais de seis segundos na frente do segundo colocado Marcos Gomes (Full Time Blausiegel). Atual líder, Átila Abreu (AMG/C) chegou em terceiro e se manteve na primeira posição da classificação geral, com 69 pontos. Curiosamente, ele nunca venceu na categoria.

Vice-líder do campeonato, com 48 pontos, Max Wilson terminou apenas na oitava colocação, logo atrás de Cacá Bueno, que neste ano faz temporada abaixo da média - ele é apenas nono no geral, com 29 pontos.

O pole position Allam Khodair (Full Time Blausiegel), por sua vez, não fez uma boa prova e chegou apenas em quarto, seguido por David Muffato (Full Time Itaipava).

Largando na terceira colocação, Maluhy teve bom início e logo tomou a segunda posição de Ricardo Maurício (Eurofarma). E após muito pressionar Allam Khodair, conseguiu finalmente a ultrapassagem na volta 14.

Não demorou, no entanto, para que Átila Abreu saísse da terceira colocação, ultrapassasse Maurício e Maluhy e assumisse a liderança. Mas o piloto da Officer ProGP não desanimou. E nas últimas voltas, conseguiu retomar a primeira colocação.

Ao fim da prova, Maluhy dedicou a vitória ao pai, que faleceu há três meses em um acidente de carro.

Confira os dez primeiros colocados:

1°. Felipe Maluhy (Officer ProGP/C), 35 voltas em 50min46s149

2°. Marcos Gomes (Full Time Blausiegel/P), a 6s501

3°. Átila Abreu (AMG/C), a 8s919

4°. Allam Khodair (Full Time Blausiegel/P), a 9s034

5°. David Muffato (Full Time Itaipava/P), a 9s190

6°. Daniel Serra (Red Bull/P), a 9s739

7°. Cacá Bueno (Red Bull/P), a 10s099

8°. Max Wilson (Eurofarma RC/C), a 10s510

9°. Julio Campos (JF/P), a 12s405

10°. Antonio Jorge Neto (Corinthians/C), a 13s048