Mansão de Ayrton Senna em Portugal está à venda

De 1991 até 1994, o piloto brasileiro Ayrton Senna morou em uma mansão na praia de Quinta do Lago, na região de Algarve, em Portugal. A mansão, avaliada em 9,5 milhões de euros (R$ 30 milhões), está à venda em um site imobiliário de luxo.

A casa de 900m² possui seis suítes e sete banheiros, possui um "elegante e epsaçoso hall de entrada, com luzes no teto e iluminação high-tech caracterizam a cena para toda a propriedade", segundo a descrição no LuxuryEstate.com.No jardim, há uma casa de hóspedes com três dormitórios, além de campos de futebol e golfe, quadra de tênis e piscina aquecida.

No momento da aquisição, Senna gastou apenas R$ 1,2 milhão. O piloto se mudou para a casa em 1991, levou pertences particulares, troféus, sua cachorra e também a namorada, Adriane Galisteu. A casa está à venda há cerca de três anos.