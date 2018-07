Marc Coma vence 12ª etapa e assume a liderança do Rali Dacar

NASCA - O piloto espanhol Marc Coma assumiu a liderança das motos no Rali Dacar, após vencer a 12ª etapa, realizada nesta sexta-feira, entre as cidades de Arequipa e Nasca, ambas no Peru. Além da vitória, ele contou com a performance ruim do francês Cyril Despres, que terminou o dia em quarto lugar e caiu para a segunda posição na classificação geral.

Nas últimas seis edições do Rali Dacar, Despres e Coma estão se revezando no lugar mais alto do pódio, com três títulos para cada um. Neste ano, os dois rivais estão disputando a liderança a cada etapa realizada. O francês chegou a abrir mais de 2 minutos de vantagem na primeira colocação, mas perdeu tudo nesta sexta-feira e foi ultrapassado pelo espanhol.

Atual campeão do Rali Dacar, Coma completou o percurso desta sexta-feira, que teve 245 quilômetros de trecho cronometrado, com o tempo de 2h24min38s. Assim, ele passou a ter 1min35s de vantagem sobre Despres na classificação geral da prova, após o francês terminar a 12ª etapa em 2h28min35s, atrás também dos espanhóis Joan Barreda Bort e Jordi Viladoms.

Melhor brasileiro na disputa das motos, Felipe Zanol conseguiu o 10º lugar nesta sexta-feira, com o tempo de 2h33min56, mantendo a 10ª colocação na classificação geral da prova.

Entre os carros, a vitória nesta sexta-feira foi do piloto norte-americano Robby Gordon, que conseguiu o tempo de 2h14min32s. Mas a liderança na classificação geral continua com o francês Stephane Peterhansel, mesmo após a sétima colocação nesta 12ª etapa, quando fez 2h40min59s - agora, está com exatos 20 minutos de vantagem sobre o espanhol Nani Roma.

Neste sábado, acontece a 13ª e penúltima etapa do Rali Dacar, com previsão de 275 quilômetros de trecho cronometrado, entre as cidades de Nasca e Pisco, ambas no Peru.