Marc Coma vence e se aproxima do líder Cyril Despres no Rali Dacar

COPIAPÓ, CHILE - O piloto espanhol Marc Coma venceu neste sábado a sétima etapa do Rali Dacar , que está sendo realizado na América do Sul, e diminuiu a diferença para o francês Cyril Despres , que lidera a disputa entre as motos e terminou o estágio, que marcou a entrada dos competidores no Chile, na segunda colocação.

A etapa deste sábado foi realizada nos arredores de Copiapó, com um percurso cronometrado de 419 quilômetros, um dia após o cancelamento do sexto estágio, por causa da nevasca que atinge a Cordilheira dos Andes.

Coma, atual campeão do Dacar, venceu pela terceira vez uma etapa desta edição do rali, com o tempo de 3h51min35. Despres, que ficou em segundo lugar, foi 2min03 mais lento. O francês permanece na liderança, com o tempo total de 18h12min38 e uma vantagem de 7min48 para o espanhol.

O português Paulo Gonçalves ficou em terceiro lugar na etapa deste sábado, a 2min49 do vencedor. Um outro motociclista de Portugal, Hélder Rodrigues, ocupa a terceira posição na classificação geral, mais de 49 minutos atrás de Despres.

Entre os carros, a sétima etapa do Rali Dacar foi vencida pelo catariano Nasser Al-Attiyah, com o tempo de 3h26min57, seguido pelo norte-americano Robby Gordon, que foi mais de sete minutos mais lento e do francês Stéphane Peterhansel, que ficou quase oito minutos atrás do primeiro colocado, mas mesmo assim ampliou a vantagem para os principais concorrentes.

Peterhansel está com um tempo total de 15h32min53. Agora, a sua vantagem para o polonês Krzysztof Holowczyc, que terminou a etapa deste sábado na quarta colocação, aumentou para 11min22. Já a vantagem para Gordon é de 13min09. Al-Attiyah é o atual campeão entre os carros do Dakar, mas teve problemas em outras etapas. Assim, está mais de 42 minutos atrás do primeiro colocado.

O domingo será de folga para os competidores do Rali Dacar. A competição será retomada na segunda-feira, com a disputa da oitava etapa, entre as cidades chilenas de Copiapó e Antofagasta, com 477 quilômetros cronometrados.