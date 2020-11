Em recuperação após cirurgia, Marc Marquez só retorna à MotoGP em 2021

O espanhol Marc Marquez anunciou, nesta terça-feira, que só vai voltar a competir na MotoGP em 2021. O piloto da Honda utilizou as redes sociais para dizer que ainda não está 100% recuperado das duas cirurgias sofridas no braço direito para corrigir uma fratura no úmero (maior osso do membro superior).

"Não voltarei a competir nesta temporada", escreveu Márquez. "Depois de avaliar como está o braço com os médicos e a minha equipe, decidimos que a melhor opção é voltar no próximo ano", continuou o seis vezes campeão da MotoGP nas últimas sete temporadas.

"Agora é seguir com o processo de recuperação", comentou. "Obrigado pelas mensagens de apoio. Estou com muita vontade de voltar em 2021", encerrou Marquez, de 27 anos.

A Repsol, empresa que patrocina a principal equipe da Honda na MotoGP, deixou uma mensagem de otimismo para a "Formiga Atômica". "Marc considerou todas as opções e trabalhou ao máximo na recuperação, mas, infelizmente, Marc não vai conseguir retornar nesta temporada. Mas isso não é um adeus. O veremos em 2021."