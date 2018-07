Marc Márquez domina treinos livres na etapa da MotoGP

SÃO PAULO - Líder do campeonato, o espanhol Marc Márquez dominou as duas sessões de treinos livres da 10.ª etapa da temporada da MotoGP, nesta sexta-feira, no circuito de Indianápolis, nos Estados Unidos. Assim como todos os demais pilotos, ele fez seu melhor tempo na segunda atividade do dia, quando cravou a volta mais rápida em 1min39s502.

Em sua primeira temporada na MotoGP, Marc Márquez vem fazendo um campeonato muito consistente, mas se aproveitou dos recentes problemas físicos de seus dois principais concorrentes, os espanhóis Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, para assumir a liderança. Ele está agora com 163 pontos, contra 147 de Pedrosa e 137 de Lorenzo.

Recuperado da queda que provocou fissura na clavícula esquerda e o impediu de disputar uma etapa, Pedrosa conseguiu o segundo melhor tempo nesta sexta-feira, com 1min39s582. E Lorenzo, que admitiu ainda não estar 100% após ter passado por duas cirurgias praticamente seguidas no ombro, foi o quarto colocado, com 1min39s765.

Atual campeão da MotoGP - ganhou ainda em 2010 -, Lorenzo ficou atrás nesta sexta-feira do alemão Stefan Bradl, terceiro melhor dos treinos livres com 1min39s681. Já o italiano Valentino Rossi, supercampeão da categoria, foi o sexto colocado, com 1min40s084, sendo superado também pelo britânico Cal Crutchlow (1min39s813).

Neste sábado, a MotoGP realiza mais dois treinos livres antes da sessão de classificação, que vai definir o grid de largada a partir das 15h10 (horário de Brasília). E a corrida, décima das 18 etapas da temporada, será no domingo.