Marc Marquez festeja pentacampeonato com pole position no GP da Austrália

Pentacampeão antecipado da MotoGP, o piloto espanhol Marc Márquez, da Honda, conquistou neste sábado a pole position do GP da Austrália, que será disputado na madrugada deste domingo, no circuito de Phillip Island. A largada está prevista para as 02 horas da manhã.

Márquez, que larga pela sexta vez em primeiro lugar no ano, fez a melhor volta com o tempo de 1min29s199, seguido pelo compatriota Maverick Viñales (1min29s509) e pelo francês Johann Zarco (1min29s705), ambos da Yamaha, que completaram a primeira fila do grid de largada.

A segunda fila tem o italiano Andrea Iannone, da Suzuki, em quarto lugar (1min29s712), seguido pelo espanhol Alex Rins, também com Suzuki (1min30s026). Correndo em casa, o australiano Jack Miller colocou sua Ducati na sexta colocação, com o tempo de 1min30s140.

A terceira fila, formada só por italianos, reúne os dois candidatos ao vice-campeonato da temporada. Terceiro colocado na classificação, com 185 pontos, o veterano Valentino Rossi larga com sua Yamaha na sétima posição (1min30s270). Danilo Petrucci, da Ducati, que marcou a melhor volta em 1min30s328 ficou em oitavo. Segundo colocado no Mundial, com 194 pontos, Andrea Dovizioso, também da Ducati, cravou 1min30s519 e larga em nono lugar. Marquez soma 296.

O espanhol Dani Pedrosa, com Honda, decepcionou e ficou apenas com o 18º tempo: 1min30s770. Seu compatriota, Jorge Lorenzo, machucado, está fora da prova.

Depois da prova na Austrália, a MotoGP ainda tem mais duas corridas: uma no circuito de Sepang, na Malásia, e outra em Valência, na Espanha.