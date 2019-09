Marc Márquez ultrapassa Fabio Quartararo na última volta e vence em San Marino

Marc Márquez está sobrando na MotoGP. Neste domingo, o espanhol da Honda ultrapassou o francês Fabio Quartararo na volta final da corrida em Misano e venceu a etapa de San Marino para aumentar ainda mais a vantagem na liderança do campeonato.

Márquez viu Quartararo liderar boa parte do percurso de 27 voltas em San Marino. No final, o francês não resistiu às investidas do espanhol, que foi agressivo para conquistar mais um triunfo nesta temporada, o sétimo em 13 corridas. Ele chegou 0s903 à frente do jovem francês, que acabou frustrado com o resultado e não segurou o choro na volta aos boxes.

A vitória fez com que Márquez abrisse uma folga ainda maior na dianteira da classificação. Agora, o pentacampeão da MotoGP está cada vez mais perto do sexto título, uma vez que lidera com 275 pontos, contra 182 do italiano Andrea Dovizioso, o segundo colocado e que fechou a prova em Misano no sexto posto.

Já Maverick Viñales, que se mostrou muito bem nos treinos, decepcionou na corrida. O espanhol fez a pole, mas perdeu o primeiro lugar ainda no começo da corrida, embora tivesse um ritmo bastante melhor do que o pelotão de trás em um período da prova. No final, o piloto da Yamaha terminou no terceiro lugar.

O quarto foi o veterano italiano Valentino Rossi, da Yamaha, que passou o compatriota Franco Morbidelli na volta 18 para assegurar o seu lugar entre os quatro primeiros. Morbidelli, da Yamaha SRT, acabou terminando em quinto e o espanhol Pol Espargaró, da KTM, destaque no treino classificatório, ficou em sétimo.

O espanhol Joan Mir, da Suzuki, o australiano Jack Miller e o italiano Danilo Petrucci, ambos da Ducati, completaram o Top 10, da oitava à décima posições, na sequência.

Os pilotos voltam a acelerar na próxima semana na etapa da Espanha, a 14ª de 19 etapas da temporada de 2019 da MotoGP.