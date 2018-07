Marco Simoncelli domina dia de treinos da MotoGP em Portugal

ESTORIL - O italiano Marco Simoncelli foi o mais rápido do primeiro dia de treinos livres, nesta sexta-feira, para a etapa de Portugal do Mundial de MotoGP, que será realizado no próximo domingo, em Estoril. Seu melhor tempo no dia foi o de 1min37s663, seguido pelos espanhóis Jorge Lorenzo, com 1min37s724, e Dani Pedrosa, com 1min37s727.

A performance do italiano foi indiscutível, já que o piloto cravou o melhor tempo das duas sessões de treinos desta quinta. Ele deixou para trás o atual líder do Mundial, Lorenzo - que conseguiu sua marca mais expressiva apenas na segunda sessão - e o vice-líder do campeonato, Casey Stoner, o segundo mais veloz pela manhã, com 1min38s241.

Foi também na segunda metade do treino que Simoncelli conseguiu o melhor tempo do dia. No entanto, pouco antes ele sofreu uma queda, que fez com que tivesse que voltar aos boxes para trocar de moto.

Mas não foi só o italiano que melhorou seu desempenho na segunda sessão. Após uma manhã chuvosa, o tempo em Estoril melhorou e o sol fez com que a pista secasse, o que influenciou positivamente no tempo dos pilotos. O hexacampeão Valentino Rossi, por exemplo, anotou 1min38s569 na primeira sessão e 1min38s102 na segunda, conseguindo ser o quarto mais rápido do dia.

Neste sábado os pilotos voltam à pista do circuito português para o treino classificatório. A prova, terceira etapa do Mundial de MotoGP de 2011, acontecerá às 9 horas (de Brasília) deste domingo.