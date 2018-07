Marcos Gomes alcança quinta pole no ano e iguala o próprio pai na Stock Car Aos 31 anos, Marcos Gomes é o cara a ser batido na atual temporada da Stock Car. Líder do campeonato, o piloto da Voxx Racing alcançou neste sábado a sua quinta pole position no ano e vai largar na frente da etapa de Curitiba (PR), domingo, para tentar ampliar sua folga na ponta.