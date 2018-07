Marcos Gomes faz a pole position na etapa de Curitiba da Stock Car

A Stock Car definiu neste sábado o pole position da sexta etapa do circuito, em Curitiba. Após cravar 1min18s238, Marcos Gomes conquistou a posição de honra do grid. O piloto titular da Voxx Racing conseguiu este tempo na pista nos últimos momentos da tomada de tempos, apenas no último grupo. Ao lado do pole aparece Thiago Camilo, com tempo de 1min18s395, e Allam Khodair em terceiro, com tempo de 1min18s488. Ricardo Maurício sai em quarto, com 1min18s605, e Átila Abreu fechou o dia na quinta colocação, com 1min18s728. A grande expectativa estava em cima de Laurens Vanthoor, que substitui o líder Cacá Bueno, suspenso.

A etapa de Curitiba não contará com a presença do líder da temporada 2015 porque Cacá Bueno foi suspenso por uma etapa e recebeu multa de R$ 50 mil pelo desabafo feito durante corrida em Ribeirão Preto na comunicação com a equipe e que acabou sendo vazada na transmissão da prova. Na primeira corrida da etapa de Ribeirão Preto, Cacá não recebeu a bandeirada ao completar a volta final. Assim, ele continuou sendo pressionado por Marcos Gomes, com fiscais e mecânicos entrando na pista. Irritado, o piloto fez críticas duras em contato com a equipe, direcionadas principalmente à Confederação Brasileira de Automobilismo, chamada de "bando de imbecis".

Levado ao tribunal, Cacá Bueno foi punido pelo STJD com a suspensão de uma etapa e a multa. O piloto, então, recorreu do gancho, mas a pena foi mantida. Desse modo, o líder da temporada 2015 da Stock Car não compete neste fim de semana na capital paranaense.

Vanthoor vinha mostrando bons resultados nos treinos livres. Porém, na classificação, acabou na área de escape.Porém, isso não foi problema para o belga. Anotando a marca de 1min18s796, foi difícil tirá-lo do topo da tabela de tempos.

A primeira corrida da sexta etapa da temporada acontecerá na tarde deste domingo. A primeira largada acontece a partir das 13h10 e a segunda às 14h25, ambas no horário de Brasília.