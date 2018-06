Marcos Gomes e Átila Abreu vencem corridas da Stock em Santa Cruz do Sul

Marcos Gomes e Átila Abreu foram os vencedores da quinta etapa da temporada 2018 da Stock Car. Neste domingo, eles triunfaram nas bateria de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, que mantiveram Daniel Serra na liderança folgada do campeonato.

+ Márquez vence na França e dispara na ponta da MotoGP após abandono de Zarco

+ Helinho lidera 1º dia da classificação das 500 Milhas e Hinchcliffe é eliminado

A chuva no sábado em Santa Cruz do Sul afetou a programação da etapa, com a sessão de classificação sendo realizada apenas na manhã deste domingo, após ser adiada no sábado em função das condições climáticas adversas. Mas as duas provas do dia foram realizadas com tempo seco.

Pole position, Marcos Gomes não triunfava na Stock desde maio de 2016, em Goiânia. E na primeira bateria do dia, ele aproveitou a condição favorável para vencer sem maiores sustos. Ele sustentou a liderança na largada e só deixou essa condição temporariamente, quando foi aos boxes para troca de pneus.

"Eu queria dedicar essa vitória ao trabalho em equipe, aos 25 mecânicos que trabalham nesse time", afirmou Marcos Gomes. "Tirei uma tonelada das minhas costas, porque a gente se sente na obrigação de vencer", acrescentou.

Na parte final da prova, Gomes ainda precisou conter a pressão de Serra para assegurar o seu triunfo, ainda que com uma vantagem mínima, de apenas 0s431 para o segundo colocado. E o pódio foi completado por Max Wilson. Julio Campos garantiu a quarta posição, seguido por Átila.

Lucas Foresti foi o sexto colocado, com as dez primeiras posições da corrida inicial em Santa Cruz do Sul sendo completadas, em ordem, por Thiago Camilo, César Ramos, Allam Khodair e Felipe Lapenna, o décimo colocado, o que lhe garantiu a pole position para a segunda bateria.

Nessa segunda corrida, Átila assegurou o seu triunfo com uma ultrapassagem sobre Thiago Camilo, que foi o segundo colocado. Felipe Fraga garantiu o terceiro lugar, à frente de Marcos Gomes, o quarto, e Daniel Serra, o quinto. A relação dos dez melhores foi completada por Rubens Barrichello, César Ramos, Felipe Lapenna, Julio Campos e Valdeno Brito.

"Tivemos muitos problemas até agora, e tem sido muito difícil desde o começo do ano, mesmo contando com um carro competitivo. O pior deles foi na última etapa em Londrina, em que liderávamos e fomos punidos por um erro que cometemos no pit stop. Estava engasgado, e aqui fizemos um pit stop maravilhoso. Acabei a primeira corrida com 13 dos 16 acionamentos", disse Átila.

Após a disputa da etapa de Santa Cruz do Sul, Serra se manteve na liderança folgada do campeonato, com 152 pontos. Marcos Gomes, o maior pontuador deste domingo - fez 42 pontos - saltou para o segundo lugar, com 109. Felipe Fraga é o terceiro, com 91, um à frente de Max Wilson.

A temporada 2018 da Stock Car agora terá longa pausa, sendo retomada apenas em 5 de agosto, quando será disputada a Corrida do Milhão em Goiânia.