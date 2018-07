Marcos Gomes e Valdeno Brito vencem etapas de Santa Cruz do Sul da Stock Car

A segunda posição na primeira prova ficou com Allam Khodair. Já Rubens Barrichello completou o pódio. Ricardo Maurício terminou na quarta colocação, seguido por Max Wilson. Cacá Bueno encerrou a bateria em sexto lugar, Denis Navarro foi o sétimo, com Valdeno Brito em oitavo. Gabriel Casagrande foi o nono e Daniel Serra fechou a lista dos dez melhores na disputa inicial.

A segunda corrida teve vitória de Valdeno Brito. Após largar na terceira posição, ele deixou para trás Gabriel Casagrande e Daniel Serra na primeira curva, e assumiu a ponta. Durante a prova, segurou a pressão de Cacá Bueno e conquistou sua primeira vitória na temporada.

Sem conseguir roubar a primeira colocação, o piloto da Red Bull ainda foi ultrapassado pelo companheiro de equipe Daniel Serra na última volta e terminou na terceira colocação. O quarto lugar ficou com Max Wilson, com Marcos Gomes em quinto.

Júlio Campos que antes das etapas era o líder da competição não teve um bom domingo. O piloto abandonou a primeira bateria logo nas primeiras voltas e, na segunda, rodou na pista e acabou o dia em 16º.

Com os dois resultados, Cacá Bueno assumiu a liderança do campeonato, agora com 113 pontos conquistados, seis a mais do que Marcos Gomes. Barrichello é o terceiro colocado, com 92 pontos, enquanto Júlio Campos caiu para o quarto lugar, com 87.

A próxima etapa da Stock Car acontecerá no dia 2 de agosto, no anel externo do Autódromo Internacional de Curitiba.