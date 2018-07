Marcos Gomes fatura a pole na etapa de Nova Santa Rita da Stock Car

Marcos Gomes não precisou ser o mais rápido em nenhum dos trechos do circuito do Velopark, mas cravou neste sábado a pole para a etapa de Nova Santa Rita da Stock Car. O piloto, vice-líder da temporada, foi bastante regular, fez o tempo de 54s067 e, com isso, sairá na primeira posição da prova que será realizada neste domingo.

Gomes sairá na frente em uma etapa da Stock Car pela sétima vez na carreira, mas terá por perto Daniel Serra, segundo colocado no treino ao marcar 54s102. Julio Campos será o terceiro, com 54s128, Rubens Barrichello o quarto, com 54s160, e Allam Khodair completa os cinco primeiros com o tempo de 54s178.

Líder da temporada após três provas realizadas, com 33 pontos, Cacá Bueno vem logo na sequência e largará em sexto. Valdeno Brito foi o dono do terceiro melhor tempo neste sábado, mas sairá somente em 18.º por conta de uma punição recebida na etapa anterior, em Ribeirão Preto.

Na etapa deste domingo, a ordem será caçar o líder Cacá Bueno. O pole Marcos Gomes tem a chance de ultrapassar o rival, já que está em segundo na temporada, com 31 pontos. Na terceira posição está Julio Campos, com 29. Na sequência, aparecem Allam Khodair, com 27, e Sérgio Jiménez, com 26.