Marcos Gomes fatura pole de etapa da Stock em Mogi Guaçu por 0s01

Por 0s01, Marcos Gomes obteve, neste sábado, a pole position da etapa de Velo Città, a nona da temporada 2018 da Stock Car, que será disputada neste domingo, em Mogi Guaçu (SP). O piloto foi o mais veloz em todas as fases da sessão de classificação deste sábado.

O seu melhor tempo na atividade foi 1min28s667, contra 1min28s677 de Felipe Fraga, seu companheiro de equipe na Cimed, o segundo colocado do grid e também no campeonato, estando atrás de Daniel Serra, o atual campeão da Stock Car.

"Conseguimos ganhar muito no acerto dos carros em todas as pistas. Nos treinos estávamos muito bem, e tanto no Q1 como no Q2 eu só precisei de uma volta; o Q3 é muito mais psicológico do que outra coisa. Havia aquela pressão para eu fazer a pole, e arrisquei - cheguei a passar um pouco do ponto na freada da curva 8 -, mas foi o suficiente para ficar um pouquinho na frente do Fraga", afirmou Marcos Gomes, que conquistou sua segunda pole no ano.

Gabriel Casagrande (1min28s802) manteve o bom desempenho demonstrado nos treinos livres em Mogi Guaçu e ficou na terceira colocação na fase decisiva da sessão classificatória. Cacá Bueno (1min28s820) larga em quarto lugar, à frente de Daniel Serra (1min28s831) e de Lucas di Grassi (1min29s139), o sexto colocado e que vem embalado por vitória em uma das baterias da etapa anterior, em Cascavel.

Julio Campos, Max Wilson, Thiago Camilo e Lucas Foresti completaram a lista dos dez primeiros do grid de largada da primeira bateria da etapa de Velo Città. Rubens Barrichello sairá do 14º lugar.

As duas baterias da etapa têm largadas previstas para as 13 e 14 horas deste domingo, respectivamente. Daniel Serra lidera o campeonato com 191 pontos, com Felipe Fraga em segundo, a 12. Max Wilson e Marcos Gomes têm 159 pontos cada. Barrichello este em quinto, com 142.