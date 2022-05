Marcus Ericsson é 2º sueco a ganhar 500 milhas de Indianápolis da Indy; Tony Kanaan fica em 3° lugar

Pela segunda vez na história, um piloto da Suécia conquista as tradicionais 500 Milhas de Indianápolis em 106 provas na história. Quem conseguiu o feito neste domingo foi Marcus Ericsson. O compatriota Kenny Brack havia vencido em 1999. O piloto da Chip Ganassi levou a melhor em batalha com o mexicano Pato O'Ward. Seu companheiro, o brasileiro Tony Kanaan, completou o pódio.

Depois de 10 anos, a Chip Ganassi volta a ganhar a principal prova da Fórmula Indy. Com cinco pilotos no grid, teve dois representantes no pódio e fez a festa. Depois de Ericsson derramar o leite da vitória em sua cabeça, o dono da equipe também se deliciou com a tradição aos vencedores.

O brasileiro Helio Castroneves, vencedor do ano passado, terminou no sétimo lugar, superando o companheiro da Meyer Shank Racing, Simon Pagenaud. O atual campeão da IndyCar, Alex Palou, outro piloto da Ganassi, cruzou em décimo.

"Eu não posso acreditar", festejou o sueco ao confirmar a sofrida vitória. "Eu estou tão feliz", prosseguiu o piloto, que travou bela batalha do fim com O'Ward, que buscava um histórico resultado para o povo mexicano.

Por causa de uma bandeira vermelha restando seis voltas, após problema com Jimmie Johnson, a prova teve uma relargada relâmpago, com duas eletrizantes voltas. O sueco levou a melhor para festejar sua primeira vitória nas 500 milhas e a terceira da carreira. Em 2021, Ericsson, de 31 anos, ganhou em Detroit e Nashville.

Quem lamentou não conquistar a vitória neste domingo foi o pole position Scott Dixon, que dominou toda a corrida, mas teve de cumprir uma penalidade por excesso de velocidade no pit stop. "Eu simplesmente errei", lamentou.