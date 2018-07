Marcus Ericsson garante que irá ajudar Felipe Nasr na Sauber

Com o fim de semana livre devido às dificuldades financeiras da Caterham, o sueco Marcus Ericsson esteve no autódromo de Interlagos, em São Paulo, na disputa do GP do Brasil, e curtiu o paddock tranquilamente. O companheiro de Felipe Nasr na Sauber no próximo ano disse, no domingo, que acumulou experiência suficiente ao longo da temporada para poder ajudar o novo colega de equipe, que será estreante na Fórmula 1.

"Havia muita turbulência em torno da Caterham, mas aprendi algo sobre os pneus e como me preparar num fim de semana de corrida", disse. O sueco conseguiu como melhor resultado no ano o 11.º lugar em Mônaco, em sua primeira temporada na Fórmula 1. O piloto teve a vaga confirmada pela Sauber antes de Nasr, com quem já teve disputas na pista pela GP2. "Nossa competição interna vai elevar o nosso nível dentro da categoria", afirmou.

Nasr foi anunciado pela escuderia suíça na última quarta-feira e garantiu que as rivalidades com o sueco não vão interferir na convivência interna para preparar o carro para o ano que vem. E o trabalho em conjunto será importante, pois a Sauber, além de trocar a dupla de pilotos, precisa reagir depois de um ano pífio. Até a penúltima etapa da temporada, a escuderia ainda não pontuou no campeonato de construtores.