Mario Moraes bate, mas fica em 2.º em treino da Indy

Moraes teve uma média de 363,494 km/h no oval de Indianápolis. Mas o piloto da KV rodou em uma das saídas dos boxes e acabou danificando o seu carro, tendo que abandonar a sessão. Outro a se acidentar foi o venezuelano E.J. Viso, também da KV, este com mais gravidade. Ele teve que ser retirado de maca da pista e saiu reclamando de dores nas costas.

À frente de Moraes na classificação ficou apenas o neozelandês Scott Dixon. O bicampeão da categoria teve a média de 364,517 km/h e assegurou o primeiro lugar na sessão. Líder do campeonato, o australiano Will Power ficou em nono. Já o brasileiro Hélio Castroneves, três vezes vencedor em Indianápolis, foi o oitavo melhor do dia, enquanto Tony Kanaan acabou em sexto.

Completando os brasileiros na Indy, Vitor Meira foi o 16.º, Raphael Matos terminou na 25.ª posição, Bia Figueiredo ficou com o 31.º lugar e Mario Romancini encerrou a sessão em 34.º.

Os treinos livres da Indy 500 continuam nesta quarta-feira. As sessões de classificação para o grid de largada serão realizadas no sábado e domingo. Já a corrida será disputada no dia 30.