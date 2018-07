Mark Webber conquista pole position do GP da Alemanha

NURBURGRING - A Red Bull segue com o domínio total dos treinos de classificação da temporada 2011 da Fórmula 1. Neste sábado, o australiano Mark Webber conquistou a pole position do GP da Alemanha, que será realizado no domingo no circuito de Nurburgring, com o tempo de 1min30s079. Assim, a equipe austríaca passa a acumular 10 poles em 10 corridas neste ano.

Esta foi a terceira pole de Webber na temporada, sendo a segunda seguida. Antes, o australiano já havia faturado a primeira posição do grid de largada no GP da Espanha e no GP da Inglaterra. Com essa pole, o piloto da Red Bull passa a acumular nove na sua carreira.

A segunda colocação no grid de largada foi conquistada pelo inglês Lewis Hamilton, da McLaren, com o tempo de 1min30s134, menos de 1 décimo de segundo mais lento do que o pole position. O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, sairá do terceiro lugar, com 1min30s216. Esta será a primeira vez em 2011 que o líder do Mundial de Pilotos e atual campeão não largará da primeira fila.

O espanhol Fernando Alonso, que venceu o GP da Inglaterra, ficou com o quarto lugar, com 1min30s442. O piloto da Ferrari é seguido pelo seu companheiro, o brasileiro Felipe Massa, que registrou o tempo de 1min30s910. Apenas os cinco primeiros colocados marcaram voltas abaixo de 1min31.

O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, o inglês Jenson Button, da McLaren, o alemão Adrian Sutil, da Force India, o russo Vitaly Petrov, da Renault, e o alemão Michael Schumacher, da Mercedes, completam, em ordem, as dez primeiras colocações do grid de largada do GP da Alemanha. O brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, sairá do 14º lugar.

O GP da Alemanha é a décima etapa da temporada 2011 da Fórmula 1, e tem largada prevista para as 9 horas (de Brasília) de domingo no circuito de Nurburgring.

Confira como ficou o grid de largada:

1) Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min30s079

2) Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min30s134

3) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min30s216

4) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min30s442

5) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min30s910

6) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min31s263

7) Jenson Button (ING/McLaren), 1min31s288

8) Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min32s010

9) Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min32s187

10) Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min32s482

11) Nick Heidfeld (ALE/Renault), 1min32s215

12) Paul di Resta (ESC/Force India), 1min32s560

13) Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min32s635

14) Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min33s043

15) Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min33s176

16) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min33s698

17) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min35s599

18) Timo Glock (ALE/Virgin), 1min36s400

20) Karun Chandhok (IND/Lotus), 1min36s422

21) Jérôme d''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min36s641

22) Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), 1min37s011

23) Daniel Ricciardo (AUS/Hispania), 1min37s036

24) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min33s546*

*Excluído do treino por problema no combustível

Atualizado às 18h44 para correção de informação