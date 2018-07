Mark Webber defende decisão de ignorar ordem da Red Bull

LONDRES - Após revelar ter ignorado a ordem da Red Bull de não atacar o alemão Sebastian Vettel nas voltas finais do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 em uma tentativa de assumir a segunda colocação da prova, o australiano Mark Webber voltou a defender a sua atitude nesta segunda-feira, mas com tom mais conciliador. Nesta segunda-feira, o australiano declarou entender o ponto de vista da equipe austríaca.

"Eu não acho que haja algo de errado com isso. Claro, a partir de um ponto de vista da equipe, se você tem os carros completamente isolados em segundo e terceiro, o primeiro carro está longe, o quarto carro esta muito longe, bem, então a partir do ponto de vista da equipe, não há nenhum ponto em disputa", afirmou.

Webber não teve sucesso na tentativa de ultrapassar Vettel e terminou na Inglaterra na terceira posição. O australiano avaliou que a Red Bull não precisava temer um acidente ente os seus pilotos. "A equipe estava preocupada com a chance de Seb e eu batermos porque ela queria os pontos para o campeonato de construtores. Eu entendo isso, mas eu queria os pontos para o campeonato também e provamos que podemos correr sem nos tocarmos", disse.

Apesar da vitória do espanhol Fernando Alonso em Silverstone, a Red Bull segue dominando a temporada 2011 da Fórmula 1 e lidera o Mundial de Construtores. No Mundial de Pilotos, Vettel está em primeiro lugar, com 204 pontos, e Webber é o segundo, com 124.