Mark Webber domina treinos livres de Fórmula 1 na Malásia

KUALA LUMPUR, MALÁSIA - O australiano Mark Webber confirmou o favoritismo de sua Red Bull e obteve, na madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília), o melhor tempo no primeiro dia de treinos livres para o GP da Malásia de Fórmula 1, que acontecerá no próximo domingo. O piloto vice-campeão mundial de 2010 dominou as duas sessões de treinos e fez o tempo, com 1min36s876 em sua melhor volta. Ficou apenas cinco milésimos de segundo à frente do inglês Jenson Button, da McLaren, que marcou 1min36s881 no circuito de Sepang, em Kuala Lumpur.

O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, teve bom desempenho e conquistou a 6ª colocação com o tempo de 1min38s089, bem melhor que seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, que ficou em 9º lugar com 1min38s583. Já o outro brasileiro da F1, Rubens Barrichello, da Williams, ficou na 12ª posição, com a marca de 1min39s157.

Confira a 2ª sessão de treinos livres do GP da Malásia:

1.º - Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min36s876

2.º - Jenson Button (ING/McLaren) - 1min36s881

3.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min37s010

4.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min37s090

5.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1min38s088

6.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min38s089

7.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min38s565

8.º - Nick Heidfeld (ALE/Renault) - 1min38s570

9.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min38s583

10.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) - 1min38s846

11.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min38s968

12.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams) - 1min39s157

13.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1min39s267

14.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) - 1min39s398

15.º - Sergio Perez (MEX/Sauber) - 1min39s603

16.º - Paul Di Resta (ING/Force India) - 1min39s625

17.º - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min39s809

18.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso) - 1min40s115

19.º - Timo Glock (ALE/Virgin) - 1min40s866

20.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus) - 1min41s890

21.º - Narain Karthikeyan (IND/Hispania) - 1min43s197

22.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania) - 1min43s991

23.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) - 1min44s886

