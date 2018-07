Mark Webber lidera e Massa é 8.º em teste da F1 na Espanha

BARCELONA - O australiano Mark Webber foi o mais rápido do primeiro dia da última bateria de testes coletivos para esta temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira, no circuito da Catalunha, em Barcelona. O piloto da Red Bull soube aproveitar um momento em que a pista estava seca, em uma dia cuja a chuva atrapalhou o trabalho das equipes principalmente pela manhã, para cravar o tempo de 1min22s693.

A segunda colocação do dia ficou com o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, com uma marca bem inferior: 1mim24s348. O brasileiro Felipe Massa, por sua vez, foi apenas o oitavo colocado entre os 11 pilotos que foram para a pista. Embora tenha dado 113 voltas no circuito espanhol, o piloto da Ferrari conseguiu percorrer em 1min27s541 a melhor delas.

Massa ainda acabou provocando a única bandeira vermelha do treino realizado no período da manhã, depois de parar com o seu carro em uma das curvas do traçado do circuito catalão por causa de problemas mecânicos no modelo F138 da escuderia italiana.

O tempo de Massa, no final das contas, foi quase dois segundos e meio mais lento do que o cravado pelo francês Jean-Eric Vergne, o terceiro mais veloz do dia em Barcelona. Com 1min25s017, o piloto da Toro Rosso ainda ficou bem à frente do quarto colocado, o finlandês Valtteri Bottas, da Williams, com 1min26s458.

Já a quinta e a sexta posições ficaram respectivamente com os mexicanos Sergio Pérez, da McLaren, e Esteban Gutierrez, da Sauber, que também andaram na casa de 1min26s. O sétimo lugar desta quinta foi obtido pelo escocês Paul di Resta, da Force India, que horas mais cedo confirmou o alemão Adrian Sutil como novo titular da equipe para a temporada de 2013.

E, se Massa teve um dia de performance ruim, o francês Romain Grosjean, da Lotus, foi o 11.º e último colocado após não ter ido para a pista quando a mesma estava em melhores condições. Com isso, ele cravou um tempo mais de 12 segundos mais lento do que o de Mark Webber e esteve bem distante, inclusive, do inglês Max Chilton, da Marussia, e do também francês Charles Pic, da Caterham, posicionados respectivamente no nono e décimo lugares.

Os testes em Barcelona seguirão nesta sexta-feira e irão até domingo, quando ocorrerão os últimos trabalhos na pista das equipes visando a temporada deste ano, que começará no próximo dia 17 de março, em Melbourne, palco do GP da Austrália.

Confira a classificação dos testes desta quinta-feira em Barcelona:

1.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min22s693

2.º Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1mim24s348

3.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min25s017

4.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min26s458

5.º Sergio Pérez (MEX/McLaren), 1min26s538

6.º Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 1min26s574

7.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min27s107

8.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min27s541

9.º Max Chilton (ING/Marussia), 1min28s166

10.º Charles Pic (FRA/Caterham), 1min28s644

11.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min34s928