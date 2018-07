Mark Webber lidera primeiro treino livre para o GP da Espanha

BARCELONA - A Red Bull dominou a primeira sessão de treinos livres para o GP da Espanha de Fórmula 1, que será realizado no domingo, a partir das 9 horas (de Brasília), no Circuito da Catalunha. O australiano Mark Webber, que venceu a corrida no ano passado e também faturou a pole position, foi o mais rápido da atividade, com o tempo de 1min25s142.

Ainda sem triunfar nesta temporada, Webber foi 1 segundo mais rápido do que o alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe na Red Bull, que terminou o primeiro treino para o GP da Espanha em segundo lugar, com o tempo de 1min26s149. O atual campeão e líder do Mundial de Pilotos, com três vitórias nas quatro provas já realizadas, foi seguido pelo alemão Nico Rosberg, da Mercedes, com 1min26s379.

Com o seu contrato renovado até 2016 e correndo ao lado dos seus torcedores, o espanhol Fernando Alonso registrou o quarto melhor tempo do primeiro treino livre, com o tempo de 1min26s480. O bicampeão mundial foi seguido pelo mexicano Sérgio Perez, da Sauber, e pelo inglês Lewis Hamilton, da McLaren.

O alemão Michael Schumacher, da Mercedes, foi o piloto a dar mais voltas no treino - 32 - e ficou na sétima colocação, seguido pelo alemão Nick Heidfeld, da Renault, e pelo inglês Jenson Button, da McLaren. O brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, foi o décimo mais rápido, com o tempo de 1min27s212.

Já o também brasileiro Felipe Massa ficou apenas em 16.º lugar, com 1min28s654, no primeiro treino livre para o GP da Espanha, marcado pelo tempo bom no Circuito da Catalunha, e que foi bastante movimentado, já que as equipes aproveitaram para testar as atualizações nos carros para a corrida de domingo.

A segunda sessão de treinos livres para o GP da Espanha de Fórmula 1 acontece ainda nesta sexta-feira, a partir das 9 horas (de Brasília), mesmo horário do treino de classificação do sábado e da prova no domingo.

Confira os tempos do primeiro treino livre:

1º. Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min25s142

2º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min26s149

3º. Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min26s379

4º. Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min26s480

5º. Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min26s738

6º. Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min26s988

7º. Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min27s016

8º. Nick Heidfeld (ALE/Renault), 1min27s132

9º. Jenson Button (ING/McLaren), 1min27s138

10º. Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min27s212

11º. Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min27s241

12º. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min27s471

13º. Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min28s005

14º. Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min28s027

15º. Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min28s163

16º. Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min28s654

17º. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min28s819

18º. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min28s995

19º. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min29s231

20º. Jérôme D?Ambrosio (BEL/Virgin), 1min30s896

21º. Timo Glock (ALE/Virgin), 1min31s235

22º. Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), 1min31s268

23º. Jarno Trulli (ITA/Renault), 1min31s418

24º. Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min32s106

